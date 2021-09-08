Белорус бросил в милицейский автобус пивной бокал и получил два года колонии

Суд Минска приговорил белоруса к двух годам колонии за брошенный в автобус пивной бокал

Центральный районный суд Минска приговорил белоруса Александра Зайковского к тюремному заключению за брошенный в сторону милицейского автобуса пивной бокал. Об этом пишет портал Zerkalo.

Как рассказал на суде обвиняемый, 12 октября 2020 года он в состоянии опьянения возвращался домой после застолья вместе с друзьями, когда к нему подошли неизвестные и предложили на спор бросить в сторону автобуса свой бокал с пивом. Тара попала чуть выше колеса и разбилась, после этого из транспорта выбежали четыре силовика и задержали мужчину.

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По словам Зайковского, он не знал, что в автобусе находятся правоохранители. На заседании омоновцы рассказали, что «пережили стресс от звона стекла», «разволновались за здоровье подчиненных» и испытали «моральные страдания». В итоге белорус получил два года колонии и был направлен на принудительное лечение от алкоголизма. Его также обязали выплатить каждому омоновцу по 1000 белорусских рублей (около 30 тысяч российских) в качестве компенсации.

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