В Белоруссии глухонемые похищали глухих и заставляли их продавать сувениры

В Минске завели уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в удержании людей в трудовом рабстве. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

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По данным ведомства, три глухонемых белоруса преследовали и похищали мужчин с нарушением слуха. Первое похищение произошло 28 января, когда подозреваемые похитили мужчину на одной из заправочных станций. Его отвезли в гараж и под угрозой расправы заставили заниматься продажей сувениров и отдавать им часть выручки. Для устрашения мужчину регулярно подвергали физическому насилию.

Второго мужчину похитили 31 января. Злоумышленники преследовали такси, в котором ехал глухой, и после высадки похитили его и отвезли в гараж. С ним преступники действовали по той же схеме. У всех потерпевших отняли документы и мобильные телефоны.

Двоих преступников уже задержали, третий находится в розыске. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в украинском Днепре правоохранители освободили из трудового рабства 120 человек, которых удерживала местная преступная группировка. По информации правоохранителей, злоумышленники предлагали гражданам якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии. Затем заложников расселяли в полуразрушенных домах и заставляли работать по 12-16 часов в сутки в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая.