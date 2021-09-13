Популярному у россиян курорту предрекли утопание в нечистотах

Пляж на популярном у россиян курорте в африканском Тунисе страдает от загрязнения нечистотами. Жители городов Радес и Борж-Седрия устроили на побережье акцию протеста с требованием прекратить слив сточных вод в Средиземное море, передает Daily Mail.

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Жители населенных пунктов с общей численностью в 300 тысяч человек пожаловались, что за последние три десятилетия вода на охраняемом участке побережья в 13 километров на юге от столицы Туниса превратилась из кристально чистой в загрязненную бактериями. Люди опасаются, что акватория стала непригодной для купания и опасной для здоровья.

Около 3,5 тысяч тунисцев 12 сентября выстроились в длинную вереницу с экологическими лозунгами в руках у моря, чтобы привлечь внимание властей к природному бедствию. «Очень грязно. Всюду мертвые ракушки и рыба. Мы не заботимся о нашем богатстве», — возмущаются жители страны. При этом некоторые активисты уже около двух лет настаивают, что побережье рискует потонуть в нечистотах.

Ранее в августе стало известно, что Россия и Тунис запланировали возобновить авиасообщение после затяжных коронавирусных ограничений. В планах делать на средиземноморское побережье около семи рейсов в неделю из Москвы, по одному из Санкт-Петербурга и по три из Казани, Ростова-на-Дону, Краснодара.