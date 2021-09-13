В России предложили ввести в образование религиозную составляющую

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести в российское образование религиозную составляющую. Он подчеркнул, что требуются радикальные перемены и посоветовал вдохновляться Средневековьем, Новым временем и античностью, передает РИА Новости.

«Я считаю, что надо радикально менять дух образования, образовательные программы. Взять лучшее из античности, Средних веков, Нового времени, добавить религиозную составляющую. Давайте опираться на великих, а не на бюрократов», — заявил Фадеев.

Глава СПЧ порекомендовал брать пример с реформатора немецкого образования Вильгельма фон Гумбольдта. Во время беседы со студентами Тобольского педагогического института имени Менделеева он выразил мнение, что вносить идеи должны сами обучающиеся, а чиновники — их поддерживать.

Фадеев добавил, что образованию не хватает воспитательной составляющей и напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что обучение — это не услуга, и сводить все к дистанционному формату нельзя. Он также отметил, что во время работы секретарем Общественной палаты пытался организовать экспертизу реформы образования, однако противники перешли на жесткую критику, а сами реформаторы промолчали.

Ранее Минпросвещения включило воспитание патриотизма в стандарты школьного образования. Минюст России зарегистрировал соответствующие приказы ведомства об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования.

