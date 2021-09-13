Samsung сможет «воскресить» Galaxy Note

В 2022 году Samsung может выпустить новый аппарат серии Galaxy Note

Samsung может выпустить новое поколение смартфона Galaxy Note в следующем году. Об этом в своем Twitter сообщает известный инсайдер под ником Ice Universe.

Специалист намекнул на вероятное «воскрешение» популярной линейки телефонов. По информации инсайдера, он заметил упоминание нового девайса серии Galaxy Note в цепочке поставок компонентов для смартфонов. «Видел доказательства существования Galaxy Note следующего поколения», — написал в своих соцсетях автор.

В настоящий момент неизвестно, как именно будет называться новое устройство и какие получит характеристики. Традиционно Samsung анонсировала новые версии девайсов серии Note в конце лета или начале августа. Вероятнее всего, ближайшим устройством корейского бренда окажется флагманский смартфон Galaxy S22, выход которого ожидается в начале 2022 года.

Ранее Ice Unverse допускал, что Samsung продолжит работу над смартфонами популярной флагманской серии. «Какими бы хорошими ни были продажи Galaxy Z Fold3 и Flip3, это не повод отказываться от Galaxy Note», — отмечал автор в конце августа.

Последним аппаратом в серии оказался Galaxy Note 20, вышедший в августе 2020 года.

Ранее сетевые инсайдеры обнаружили в сети намек на то, что Samsung готова окончательно «похоронить» линейку Galaxy Note. В сети нашли свидетельства о продлении регистрации ряда торговых марок Samsung, среди которых не было бренда Galaxy Note.