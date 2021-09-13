Россияне стали чаще брать ипотеку после 40 лет

С начала 2021 года по июль заметнее всего в общем объеме жилищных кредитов выросла доля сделок среди граждан старше 40 лет. При этом снизилась заинтересованность в ипотеке лиц до 30 лет. Данные 13 сентября обнародовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики подготовили отчет по сведениям от четырех тысяч кредиторов, которые поступили в НБКИ за семь месяцев текущего года. Россияне от 40 до 50 лет стали брать кредиты на жилье чаще на 1,1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с тем же периодом 2020-го, их доля в общем количестве заемщиков составила 24,3 процента, сообщили в бюро.

Увеличение числа пожилых людей с ипотекой оказалось менее заметным. Доля людей от 50 до 60 лет, оформивших жилищный кредит, к июлю составила восемь процентов (+0,6 п.п.), старше 60 лет — достигла до 1,1 процента (+0,3 п.п.). Сильнейшее сокращение числа сделок по ипотеке произошло в самой молодой возрастной категории (до 30 лет) — на 1,2 п.п. до 20,6 процента.

«В целом, тенденции предыдущих лет в ипотеке остаются неизменными. Наибольшие темпы роста выдачи кредитов на покупку жилья по-прежнему сохраняют заемщики от 40 до 50 лет. Их доля в структуре выданных ипотечных кредитов растет на протяжении как минимум шести лет. При этом также уже "привычно" снижается и доля заемщиков моложе 30 лет. Очевидно, что первая возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений Персонального кредитного рейтинга (ПКР). В свою очередь, самые молодые заемщики только вступают во "взрослые" кредитно-финансовые отношения, и многие из них, по сути, неизвестны банкам. Несколько сократилась доля самой "массовой" группы ипотечных заемщиков – от 30 до 40 лет. Это может свидетельствовать о более консервативном подходе банков к кредитованию по сравнению с прошлыми периодами», — добавил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Ранее российские финансисты подсчитали идеальный возраст для того, чтобы взять ипотеку. Специалисты призвали решать вопрос с оформлением кредита на жилье до 45 лет. При этом эксперты подчеркивают, что трудности с погашением долга за квартиру могут наступить сильно раньше выхода на пенсию.

