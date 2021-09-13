В Литве ввели жесткие ограничения для невакцинированных от коронавируса

В Литве с 13 сентября вступили в силу жесткие антикоронавирусные ограничения для граждан, не прошедших вакцинацию. Об этом сообщает Delfi.

По данным источника, не получившие «паспорт возможностей» литовцы не смогут посещать крупные торговые центры и непродовольственные магазины, спортзалы, салоны, а также посещать мероприятия, где присутствуют более 500 человек.

Кроме того, для получения медицинских и образовательных услуг потребуется неоднократно сдавать тест на коронавирус. Также люди без вакцин могут быть отстранены от работы, так как работодатель вправе требовать от подчиненных пройти полный курс вакцинации.

Для обладателей «паспорта возможностей» указанные ограничения не действуют, однако им необходимо соблюдать меры предосторожности и носить средства индивидуальной защиты в транспорте и других общественных местах с большим количеством людей.

10 сентября в Вильнюсе на Кафедральной площади недовольные политикой властей по борьбе с COVID-19 граждане устроили очередную акцию протеста. Поводом для протеста стали антипрививочные настроения и борьба за права и свободы, хотя организаторы отметили, что недовольство людей прежде всего вызвано нежеланием властей прислушиваться к общественному мнению.

В митинге приняли участие около пяти тысяч человек, в ходе акции за административные нарушения были задержаны 20 человек. Митингующие хотели попасть к зданию Сейма, где изначально планировалось провести акцию, однако полиция преградила им дорогу, после чего начались столкновения.

