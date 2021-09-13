Внук Королева рассказал о попытке Маска купить ракеты в России

Андрей Королев рассказал о попытке Илона Маска купить ракеты в России 20 лет назад

Внук создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева рассказал о попытке Илона Маска купить ракеты в России. Слова Андрея Королева, побывавшего в гостях у главы SpaceX, приводятся в интервью RT.

По его рассказу, Илон Маск 20 лет назад планировал купить списанную баллистическую ракету. Предпринимателя интересовали технологии создания ракет, а не боевая часть, подчеркнул Королев. Он добавил, что Маску, который был «30-летним парнем», дважды отказали, и это стало толчком к созданию собственных ракет-носителей и двигателей.

В начале сентября Андрей Королев рассказал о визите на завод SpaceX и встрече с Илоном Маском. Тот пригласил родственника советского ученого на экскурсию.

Ранее Илон Маск прокомментировал в Twitter сообщение «Роскосмоса», посвященное Сергею Королеву. Глава SpaceX написал на русском языке, что «он был великолепен».

