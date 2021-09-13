Россиянка нашла оставленного пьяной матерью пятилетнего ребенка в подъезде

В Москве женщина обнаружила в подъезде девочку, которая была одета в домашнюю одежду

В Москве женщина рано утром 13 сентября нашла в подъезде пятилетнего ребенка, который был одет в пижаму и домашние тапочки. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

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Сотрудники ведомства нашли мать ребенка, которая находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах помещения, которые опубликовала прокуратура, видно, что в квартире разбросаны вещи и перевернута мебель.

По данным прокуратуры, пятилетнюю девочку доставили в больницу. Ее мать задержали, сейчас она находится в отделении полиции. Ведомство начало проверку.

Ранее в подмосковном городе Талдоме россиянка держала дочь у знакомого в частном доме, где нет горячей воды и отопления. Она также била шестилетнюю девочку.