Российский боксер-чемпион раскрыл размер своей зарплаты в качестве депутата

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Руслан Проводников в эфире «Матч ТВ» раскрыл, сколько зарабатывает, работая депутатом.

Спортсмен заявил, что в среднем размер его зарплаты составляет 65-70 тысяч рублей в месяц, отметив, что иногда получает надбавки и премии. «Люди, бывает, попадают в очень тяжелые жизненные ситуации. Порой приезжаешь в деревню, а там в школе из инвентаря три рваных мата. Я нахожу где-то деньги, пытаюсь помочь», — добавил он.

Проводников является членом фракции «Единой России» в думе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 18 декабря он подерется в Москве по правилам бокса с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Али Багаутиновым.

8 января четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы. Он заявил, что спортсменам не место в политике, и выразил убежденность в том, что они занимают чужие места и не решают важных вопросов.