Путин возразил на просьбу оставить подпись в чужом паспорте

Путин отказал паралимпийцу Николаеву, который в шутку попросил расписаться в его паспорте

Двукратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр в Токио по плаванию Андрей Николаев обратился к президенту России Владимиру Путину с необычной просьбой в ходе вручения госнаград. Соответствующий фрагмент мероприятия был опубликован в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

В процессе того, как глава государства подписывал медали спортсменам, Николаев в шутку попросил его также поставить свою подпись в его гражданском паспорте. «В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим документ!» — возразил Путин.

В завершение церемонии российский лидер поблагодарил сборную за достигнутые результаты и разделил с ними празднование. «Путин выпил за паралимпийцев. Чуть-чуть», — отметили журналисты.

13 сентября Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды победителям летней Паралимпиады 2020 года в Токио. Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете, в активе команды рекордные в ее истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).