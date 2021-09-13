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Россиянам назвали три симптома «незаметного» поражения организма раком

Онколог Давыдов: боли, снижение веса, отсутствие аппетита указывают на поздние стадии рака
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Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

На поздние стадии рака указывают такие симптомы, как появление болей, резкое снижение веса и отсутствие аппетита. Их назвал доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов в интервью «Аргументам и фактам».

По словам специалиста, после обнаружения признаков болезни проходить лечение может быть поздно. «Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже 3-4 стадия», — уточнил он.

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В настоящее время злокачественные опухоли заметно помолодели и все чаще поражают 40-летних и 30-летних пациентов, подтвердил онколог. Он добавил, что ошибочно считать голодание эффективным средством борьбы с недугами. По утверждению Давыдова, это «лишь миф».

«Организм, пораженный болезнью, ослабнет еще больше из-за недостатка калорий и питательных веществ», — заключил врач.

Ранее кардиолог Асият Хачирова заявила, что виды красного мяса, в число которых входят свинина, говядина, бедра и голени курицы, могут вызывать рак. Она уточнила, что лучше всего тушить, варить и делать на гриле красное мясо. По словам российского врача, во время приготовления важно следить за тем, чтобы продукт не пригорал, и на нем не возникало черной корочки.

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