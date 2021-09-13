В России рекордно вырос размер потенциально невозвратных кредитов

Размер потенциально невозвратных кредитов в России вырос до рекордного уровня, банки оценили вероятность убытков в 400 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости».

С начала года займы, которые кредитные организации расценивают как невозвратные, выросли на девять процентов и достигли 418 миллиардов рублей (по состоянию на 1 августа). Это разница между тем, сколько резервов на возможные потери создали банки всего (1,375 триллиона), и тем, сколько из этой суммы пришлось на безнадежные ссуды — с просрочкой от 90 дней (957 миллиардов рублей).

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?

Ранее в сентябре аналитики компании Frank RG заключили, что россияне набрали кредитов на рекордную сумму. В августе банки одобрили 2,1 миллиона займов наличными на сумму 646,7 миллиарда рублей. При этом средний размер потребкредита в августе достиг минимального значения за год — 313,6 тысячи рублей. Спрос на кредиты наличными объясняется ускорением инфляции на фоне медленного восстановления реальных располагаемых доходов населения, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Одновременно в стране растет количество долгов по кредитным картам. По подсчетам бюро кредитных историй «Эвифакс», общее число кредитных карт с долгами выросло в России по итогам августа до 2,6 миллиона штук и достигло максимума с 2019 года.