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Депутата Рады заподозрили в инсценировке покушения на самого себя

ГБР Украины проверит депутата Рады Лероса на причастность к имитации покушения на себя
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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило офису генпрокурора страны, что депутат Верховной рады Гео Лерос мог в 2020 году имитировать нападение на себя, сообщается на сайте ГБР.

Депутата Рады заподозрили в инсценировке покушения на самого себя из-за инцидента в августе 2020 года, когда он сообщил о возможном поджоге своего автомобиля, который обосновал своей политической деятельностью. Полиция возбудила уголовное дело, а позже Лероса исключили из партии «Слуга народа».

Адвокаты депутата инициировали допрос депутата фракции «Слуга народа» Николая Тищенко по делу о поджоге автомобиля и потребовали организовать допрос президента Украины Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и бывшего главу офиса Андрея Богдана. Однако теперь ГБР проверит самого Лероса на причастность к делу.

Сотрудники Госбюро заметили в одном из Telegram-каналов видео под названием «Появились новые подробности поджога Mercedes Benz Лероса», на котором похожий на Лероса человек за деньги ищет соучастников для имитации нападения на себя лично «для создания иллюзии угроз якобы за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти».

«При таких обстоятельствах действия указанного лица могут быть квалифицированы по части 1 статьи 14 (подготовка к преступлению) и части 2 статьи 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа), о чем ГБР проинформировал офис генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в Единый реестр досудебных расследований», — сообщили в ГБР.

Ранее российский депутат инсценировал покушение на себя ради имиджа. В отношении политика возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 («Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения») УК России.

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