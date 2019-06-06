Российский депутат инсценировал покушение на себя ради имиджа

Депутат Законодательного собрания Пермского края инсценировал собственное убийство ради повышения имиджа. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, за денежное вознаграждение он привлек к реализации задуманного жительницу Соликамска, подыскавшую 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину для имитации покушения.

24 февраля текущего года депутат обратился в полицию с заведомо ложным доносом о совершении преступления и предоставил якобы подтверждающие произошедшее доказательства. В рамках возбужденного уголовного дела удалось выявить инсценировку особо тяжкого преступления и причастных к ней лиц.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 («Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения») УК России. Троим жителям Соликамска вменяется пособничество в совершении преступления. Депутату предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Остальным подозреваемым избраны иные меры пресечения.

Как уточняет РИА Новости, речь идет о 35-летнем Илье Кузьмине, который был избран депутатом Заксобрания от партии КПРФ. Он является членом комитета по социальной политике и комиссии по вопросам противодействия коррупции. С 2009 года по настоящее время Кузьмин руководит девелоперской компанией «АБС» в Соликамске.

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