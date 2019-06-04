Предполагаемый убийца помощника депутата рассказал на видео о расправе

112 / Telegram

Подозреваемый в убийстве помощника депутата от фракции КПРФ законодательного собрания Ростова-на-Дону Михаила Бакланова рассказал о мотиве преступления. Видео с задержанным Владимиром Самсоновым опубликовал Telegram-канал «112».

На записи молодой человек в одних трусах рассказывает следователям, что во время распития алкогольных напитков Бакланов сам попросил застрелить его — якобы из-за долга в семь миллионов рублей. По словам Самсонова, его собутыльник дал пистолет, сел в ванну и попросил выстрелить ему в голову. Подозреваемый, по его признанию, выстрелил два раза и потом, «наверное, отрезал ему голову». Самсонов сказал, что не помнит дальнейших событий. При этом он заявил, что не вступал в половую связь с подругой убитого.

По информации канала, 1 июня Бакланов пришел в гости к другу с девушкой. Во время застолья вспыхнул конфликт. Друг выстрелил в голову Бакланову, а затем изнасиловал его спутницу. На месте преступления правоохранительные органы задержали подозреваемого, но смогли допросить его намного позже, когда он протрезвел.

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