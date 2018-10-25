Задержан новый подозреваемый в убийстве помощника депутата «Единой России»

В Подмосковье задержан второй подозреваемый в убийстве Ивана Рязанцева, помощника депутата Госдумы по бюджету и налогам Раисы Кармазиной. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил другой источник.

По информации наших собеседников, мужчина был задержан в одной из психиатрических наркологических больниц, где проходил лечение. Как уточнил другой источник «Ленты.ру», задержанный сегодня молодой человек проходил курс лечения от наркомании. В ходе судебного процесса, проходившего 25 октября в Люберцах, он был признан невменяемым.

11 октября 2015 года в квартире дома 45 на Второй Владимирской было обнаружено тело 36-летнего Ивана Рязанцева. Причиной смерти стали многочисленные ножевые ранения.

Через несколько дней в Москве был задержан подозреваемый. Он утверждал, что пришёл в гости к Рязанцеву, и в ходе застолья тот стал к нему приставать, что и стало причиной убийства. Однако на месте происшествия были обнаружены следы нескольких человек — но личность второго долгое время оставалась неизвестной.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!