Предыдущий победитель US Open Тим обратился к Медведеву после турнира

Предыдущий победитель Открытого чемпионата США (US Open) австриец Доминик Тим прокомментировал триумф Даниила Медведева в нынешнем розыгрыше турнира. Об этом спортсмен написал в Twitter.

«Какое представление! Поздравляю Даниила Медведева с первым титулом турнира "Большого шлема"»! — написал Тим.

13 сентября Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема».

Ранее Медведев дважды доходил до финалов турниров Большого шлема — в 2019 году на US Open и в этом году на Открытом чемпионате Австралии. В прошлом сезоне Медведев вылетел из полуфинала US Open, уступив Тиму. Еще годом ранее он дошел до финала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.