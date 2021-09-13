Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Арсенал
Тула
12 сентября
14:00 (Мск)
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига • 7-й тур
Сочи
Сочи
12 сентября
16:30 (Мск)
Уфа
Уфа
Россия - Премьер-Лига • 7-й тур
Динамо Р
12 сентября
17:00 (Мск)
Локомотив
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
12 сентября
19:00 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига • 7-й тур
Последние новости
В крови отравившихся арбузом россиянок обнаружили смертельный яд
Кафельников рассказал о расшатавшем игру Джоковича Медведеве
Минсельхоз поддержал перенос реформы утилизации отходов в России
Названы главные ошибки США в афганской войне
Российский врач назвал способы ускорить выздоровление при ОРВИ
Бабушка раскрыла тайну внука и рассорила его с родственниками
Найден черный ящик упавшего под Иркутском самолета L-410
Коммунальщик уснул посреди рабочего дня и разжалобил россиян 
Названа ещё одна возможная причина крушения самолета L-410 под Иркутском
Новости партнеров
Прослушать новость

Предыдущий победитель US Open Тим обратился к Медведеву после турнира

Предыдущий победитель US Open Тим прокомментировал триумф россиянина Медведева в турнире
Перейти в «Мою Ленту»
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Фото: Paul Zimmer / Global Look Press

Предыдущий победитель Открытого чемпионата США (US Open) австриец Доминик Тим прокомментировал триумф Даниила Медведева в нынешнем розыгрыше турнира. Об этом спортсмен написал в Twitter.

«Какое представление! Поздравляю Даниила Медведева с первым титулом турнира "Большого шлема"»! — написал Тим.

13 сентября Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема».

Ранее Медведев дважды доходил до финалов турниров Большого шлема — в 2019 году на US Open и в этом году на Открытом чемпионате Австралии. В прошлом сезоне Медведев вылетел из полуфинала US Open, уступив Тиму. Еще годом ранее он дошел до финала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
22:36 9 сентября

Гус Хиддинк завершил карьеру

21:14 9 сентября

На Украине отреагировали на встречу с Россией в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

20:29 9 сентября

В УЕФА заявили о возможности бойкота чемпионата мира по футболу

Спорт00:0330 июля
Сборная ОКР на церемонии открытия Олимпийских игр

«Проверьте их на допинг!»

Почему россияне терпят нападки на Олимпиаде в Токио и за что их хвалят иностранцы
19:52 9 сентября

Российский гонщик «Формулы-1» Мазепин рассказал об отношениях с Шумахером

19:11 9 сентября

Загитова описала страх перед встречей с Бузовой

18:36 9 сентября

Муж Ласицкене объяснил новое фото жены с украинкой Магучих

Спорт00:0227 июля

«Меня заморозили еще в СССР»

Легенда гимнастики ушла из спорта в 46 лет. Как ей удалось выступить на восьми Олимпиадах?
17:48 9 сентября

Медведева оценила возможность поднятия возрастного ценза в фигурном катании

16:41 9 сентября

«Локомотив» попросил у РЖД три миллиарда рублей

16:08 9 сентября

Кокорин признался в любви к пиву и фастфуду

Россия
Москвичам пообещали «вторжение холода»
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
В России оценили предложение секретаря СНБО Украины «избавиться от кириллицы»
Пространство совместного творчества.
Как проходил главный фестиваль российской молодежи в Крыму
Кириенко исполнил мечту девочки из Оренбурга полетать на воздушном шаре
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
РПЦ оскорбилась памятником Дзержинскому в Крыму
Все материалы
Мир
Боль нации.
Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Все материалы
Бывший СССР
Посол Литвы в США назвала Белоруссию главной угрозой для ЕС
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
В Литве рассказали о превращении России в «Советский Союз 2.0»
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
Грузинская партия разместила предвыборную рекламу на PornHub
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Украинец устроил кладбище на захваченных землях
Все материалы
Экономика
Оператор «Северного потока-2» показал фотографии с завершения укладки труб
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Набиуллина надела «успокоительную» брошь после повышения ключевой ставки
Ущерб по делу финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей
Россия и Белоруссия объединят рынки газа и нефти
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Сборная России сыграла вничью с Хорватией.
Чем запомнится первый матч Валерия Карпина на посту главного тренера
Все материалы
Культура
Мосгорсуд отказал в компенсации сыну Цоя из-за фильма Учителя
«Когда я это увидел, меня просто прикончило»
Теракты 11 сентября, пандемия и уличные бунты глазами жителей Нью-Йорка
В Великобритании выбрали лучший альбом года
Художники создали огромное граффити на форуме «Россия — страна возможностей»
Звезда «Универа» рассказала о глубокой депрессии
Все материалы
Интернет и СМИ
Галич раскрыла подробности госпитализации сына
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Google пригрозили новым штрафом в России
В России нашли способ вести диалог с иностранными IT-компаниями
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
С бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» сняли обвинения в получении взяток
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
10-летняя девочка-гений получила научные степени и собралась колонизировать Марс
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Принц Гарри поссорился с братом из-за пяти слов о Меган Маркл
Прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Женщина сходила в гости и разбогатела на три миллиона рублей
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Все материалы
В Нидерландах подвели УАЗ «Буханку» под эконормы «Евро-6»
Tesla Model S Plaid: 1000-сильная смарт-катапульта
В Россию приехала первая Tesla Model S Plaid
Украинец сделал электрический «Запорожец», который быстрее Tesla
Видео: самая крутая Нива на планете?
Тест царь-Нивы с пневмой, тачскрином и 22-дюймовыми колесами
Hyundai сертифицировал в России две «заряженных» модели
10 конкурентов Mercedes-AMG GT 63 S E Performance
Углеводородные и электрические силы, готовые противостоять лифтбеку
АвтоВАЗ рассказал, как сэкономил миллион на колпачках колес
Все материалы
Среда обитания
В Киеве появится памятник борщу
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
В России на треть нарастили количество новостроек
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Дома на несколько хозяев в России спасут от сноса
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Названы города России с самым быстро дорожающим жильем
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Екатеринбурге отреставрируют Дворец культуры железнодорожников
Все материалы