Россиянина осудили за оправдание устроившего подрыв в приемной ФСБ Архангельска

Оправдавшего теракт в приемной ФСБ Архангельска оштрафовали на 300 тысяч рублей

В Воронежской области за оправдание терроризма к штрафу в 300 тысяч рублей приговорен 24-летний житель города Борисоглебск. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ноябре 2019 года россиянин разместил на своей странице в социальной сети запись, в которой нашли признаки оправдания несовершеннолетнего, совершившего теракт в приемной ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года. СКР возбудил уголовное дело по статье 205 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

Вина осужденного подтверждалась показаниями свидетелей и рядом экспертиз, кроме того, в ходе следственных действий россиянин признал свою вину и раскаялся в содеянном.

31 октября 2018 года в приемной УФСБ в Архангельске 17-летний студент-анархист привел в действие взрывное устройство. Молодой человек погиб на месте. Также ранения получили три сотрудника управления.

В 2020 году военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам колонии за комментарий во «ВКонтакте» о взрыве в здании ФСБ в Архангельске.