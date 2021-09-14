Xiaomi снимет блокировку смартфонов

Xiaomi пообещала отменить блокировку, под которую ранее попали смартфоны бренда по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское издание Global Times.

Представители корпорации заявили, что блокировка была временной мерой и оказалась инициирована в рамках расследования и борьбы с потенциальными случаями контрабанды. «Расследование достигло значительных результатов, а затронутые устройства теперь могут быть разблокированы», — отметили в компании, комментируя снятие ограничений.

По словам журналистов, ранее в медиа факт массовых блокировок связали с давлением США на компанию, что опровергли представители Xiaomi. «Решение заблокировать телефоны в таких странах и регионах, как Куба, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Крым не направлено против каких-то отдельных рынков», — говорится в материале. Политика компании не позволяет импортировать продукцию в запрещенные регионы, однако многие потребители привыкли покупать продукцию в одной стране, а использовать в другой.

12 сентября Xiaomi заявила, что не знает о случаях блокировки своих смартфонов в Крыму. «На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств», — отметили представители компании. Слухи о блокировке телефонов крымских пользователей также опровергли в Роспотребнадзоре.

Сообщения о блокировках смартфонов китайского бренда в ряде стран появились в середине сентября. Под ограничения попали пользователи из Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана.