Xiaomi прокомментировала сообщения о блокировке своих смартфонов в Крыму

Xiaomi: обращений от пользователей в СНГ по поводу блокировки смартфонов не поступало

Китайский производитель Xiaomi отреагировал на слухи о блокировке своих смартфонов в Крыму. Об этом «Ленте.ру»

сообщили в компании.

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«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств», — заявили в Xiaomi.

Информация о начале блокировок смартфонов Xiaomi в ряде регионов мира, в том числе в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и в Крыму появилась 10 сентября. Причем, по утверждению СМИ, этот процесс длится уже около месяца. Через несколько дней после покупки устройства пользователи сталкиваются с принудительной блокировкой аппарата. При включении на нем появляется надпись, что политика компании не разрешает продажу продукта на этой территории.

Официальная позиция

Представитель Роспотребнадзора, комментируя информацию о блокировках устройств, также подтвердил, что информации от граждан о блокировках смартфонов китайского производителя Xiaomi в Крыму к настоящему времени нет.

«Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка», — пояснили в ведомстве.

В то же время в Роспотребнадзоре подчеркнули, что если такая информация подтвердится, то пользователи могут обратиться в суд с имущественным иском к компании. Кроме того, само ведомство имеет право заявить групповой иск к производителю. В случае конкретных примеров Роспотребнадзор изучит их и разработает соответствующие рекомендации.

Реакция властей

В начале 2020 года пользователи телевизоров Samsung из России сообщили, что смарт-функции их устройств оказались заблокированными. По словам одного из них, на устройстве перестали запускаться приложения и появилась надпись о том, что телевизор не функционирует полноценно в данном регионе. Владелец девайса заявил, что приобрел его в декабре 2019 года в одном из отечественных интернет-магазинов. Он отметил, что после первого включения девайс авторизовался на сайте Samsung как оригинальный.

В статьях на тему блокировки объяснялось, что телевизоры перестают функционировать из-за того, что были ввезены в страну нелегальным способом или эксплуатировались не по месту приобретения. Издание TJournal отмечало, что пользователи сети нашли решение проблемы переключением региона в сервисных настройках.

Тогда Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций. Компания посоветовала не переключать регион использования и приобретать технику только у официальных ретейлеров.