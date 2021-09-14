Возле Крымского моста увековечили легендарного кота

На опоре дорожной развязки у выезда из Керчи в Крыму появился десятиметровый рисунок кота

В Крыму на трассе «Таврида» художники изобразили рыжего кота, который считается талисманом переправы через Керченский пролив. Десятиметровый рисунок животного украшает опору дорожной развязки на 17-м километре по пути к Крымскому мосту, пишет «Комсомольская правда».

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Кота Мостика увековечили возле выезда из Керчи резиденты арт-кластера «Таврида». Новое граффити хорошо видно издалека путешественникам, которые пересекли Крымский мост и направляются в Симферополь. «Мостик — личность культовая. Он такой обаятельный симпатяга, это узнаваемый крымский бренд», — рассказал журналистам один из авторов проекта Александр Милицын.

Еще три мурала (картины на сооружениях) появились под Севастополем, в том числе рисунок заката над мысом Меганом на 1300 квадратных метрах и рассвета в Большом каньоне Крыма.

Рыжий кот Мостик стал легендарным и уже ни раз появлялся в публикациях СМИ. Животное подбросили строителям Крымского моста в начале работ. Кот не покидал площадку все четыре года и захватил главные эпизоды создания сооружения — от установки свай до укладки финальных рельсов. Самый протяженный мост в России через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край.

