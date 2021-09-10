Талибы закрасили граффити с Джорджем Флойдом в Кабуле

Fox News: талибы начали борьбу с фресками и граффити в Кабуле

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) начал борьбу с уличным искусством и закрашивает граффити изображающие западные символы в Кабуле и по всему Афганистану. Об этом сообщает Fox News.

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Талибы замазывают белой краской все: от граффити с Джорджем Флойдом, до фресок, посвященных подписанию соглашения между США и «Талибаном», утоплению афганских беженцев и убийству доктора Тецу Накамура, японского гуманитарного работника, которого в стране широко уважали.

Теперь, вместо картины с изображением Накамуры на стене написана фраза на пушту «Для защиты исламской системы и независимости необходимы терпение и упорный труд». Стену безопасности вокруг Кабула занимают надписи поддерживающую экстремистскую идеологию боевиков.

Кабульская группа художников Art Lords потратила около семи лет, чтобы украсить городские стены афганской столицы яркими изображениями. «Мне приходит в голову образ, когда город покрывают каффаном (традиционный афганский саван — прим. «Ленты.ру»)», — отметил лидер художников Омаид Шарифи (Omaid Sharifi), добавив, что при первой власти боевиков в Афганистане любое изображение живых существ было строго запрещено.