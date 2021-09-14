Названо число живущих около вредных объектов россиян

В России около объектов накопленного вреда окружающей среде проживают 86 миллионов человек. Такие данные назвал глава Минприроды Александр Козлов, сообщает РИА Новости.

Козлов принял участие в совещании президента Владимира Путина с правительством и «Единой Россией». Глава ведомства объяснил, куда потратят выделенные на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде 20 миллиардов рублей.

Средства пойдут на оценку влияния подобных мест на здоровье жителей. «Мы данные оценили все и понимаем, что возле этих полигонов проживают сегодня 86 миллионов человек», — сказал министр.

Глава Минприроды заявил о необходимости повсеместной «генеральной уборки». Он отметил, что восемь тысяч скважин из 26 тысяч заброшенных в стране считаются взрывоопасными и «представляют особую тревогу».

Ранее в Минприроды назвали регионы-аутсайдеры в борьбе с замусориванием территорий. Самыми отстающими стали Самарская, Ленинградская области, Красноярский и Алтайский края. Проблемы с обращением с мусором возникли также в Ставропольском крае, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Костромской областях.