Российским регионам присвоят мусорный рейтинг

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила собрать данные для рейтинга властей и предпринимателей в регионах, чтобы оценить их действия по обращению с твердыми коммунальными отходами. Информацию для мусорного списка предоставят к 27 сентября, сообщает РБК.

Материалы по теме Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

Вице-премьер дала поручение Минприроды и Российскому экологическому оператору (РЭО) по итогам заседания правительственной комиссии по обращению с отходами. Власти сформулируют принципы, на основе которых будут присваивать рейтинг. Лидеры списка получат приоритет в реализации инвестпроектов.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что регионы оценят по уровню экологической ответственности и эффективности мусорной реформы. Ранее в стране регионы никогда не ранжировали по подобному показателю. На данный момент власти и компании дорабатывают начальную версию списка. Окончательный вариант планируют предоставить к концу 2021 года.

Ранее Минэкономразвития предложило перенести мусорную реформу с 2022 на 2024 год. Она предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор. Из-за рисков, включая возможную остановку оборота продукции на рынке и дефицит социально значимых товаров, ведомство призвало отсрочить реализацию.