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Минсельхоз России поддержал перенос реформы утилизации отходов

РБК: Минсельхоз России поддержал перенос реформы утилизации отходов на 2025 год
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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Минсельхоз России поддержал предложение бизнеса о переносе реформы утилизации отходов в России с 2022 на 2025 год. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Оксаны Лут на имя курирующей реформу вице-премьера Виктории Абрамченко.

Документ был направлен 8 сентября. Представитель Абрамченко Марта Галичева подтвердила его получение. В письме бизнес-ассоциации предлагают перенести перенести на три года реформу расширенной ответственности производителя (РОП), предусматривающей введение 100-процентного норматива утилизации упаковки.

Суть реформы

В России с 2015 года действует механизм расширенной ответственности производителя (РОП), обязывающий производителей утилизировать использованные товары и упаковку (10-45 процентов от объемов производства) или платить за это экосбор. Однако отчеты об утилизации до сих пор предоставляла лишь малая часть производителей. Так, по данным Росприроднадзора, в прошлом году такую отчетность сдали лишь 20 тысяч из примерно четырех миллионов компаний, а экосбор они заплатили лишь на четыре миллиарда рублей.

В конце 2020 года правительство приняло новую концепцию РОП, которая должна заработать с 1 января 2022 года. Она предполагает 100-процентную утилизация упаковки и поэтапный рост нормативов утилизации товаров (либо уплату экосбора), он будет увеличиваться на десять процентов в год.

Что попросил бизнес

В направленном вице-премьеру Абрамченко письме бизнес-сообщество просит перенести ввод обновленной концепции РОП на три года — с 2022 на 2025 год. Накануне его отправки в кабмин замглавы Минсельхоза провела совещание с отраслевыми союзами, где обсуждались необходимые для реализации реформы РОП поправки.

Представители бизнеса предложили предусмотреть в законопроекте поэтапное повышение норматива утилизации упаковки до 2025 года, чтобы избежать резкого роста нагрузки на пищевые предприятия и импортеров товаров. Также они попросили разрешить им утилизировать товары или упаковки самостоятельно через отраслевые ассоциации.

Позиция Минсельхоза

Эти предложения бизнеса замглавы Минсельхоза и представила Виктории Абрамченко. Кроме того, Лут поддержала идею отраслевых союзов ввести критерии ключевых показателей эффективности раздельного сбора отходов и стимулы для раздельного сбора отходов населением.

При этом Минэкономразвития уже ранее поддержало просьбу бизнес-сообщества по переносу реформы и выразило мнение, что ее следует отложить ее до 2024 года.

Обман «компаний с мировым именем»

Как заявил в интервью РБК глава Минприроды Александр Козлов, «компании с мировым именем» обманывают российские власти, поскольку предоставляют недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки. Он подчеркнул, что они делают это «не стыдясь», однако по их отчетам это видно.

По его словам, если производители товаров и упаковки не создадут мощностей по их утилизации, то будут должны платить экосбор, а мощности на эти деньги создаст государство. Он заметил, что власти «ощущают на себе разное давление, в том числе с использованием медиа», однако подчеркнул, что стратегия должна реализовываться.

Доходы от РОП

Ранее «Известия» со ссылкой на материалы «Российского экологического оператора» (РЭО) писали, что благодаря реализации новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) российский бюджет сможет ежегодно получать по 42,3 миллиарда рублей налоговых отчислений.

Из расчетов следует, что страна сможет собрать больше средств за счет строительства новых предприятий, необходимых для переработки отходов. Они станут новыми налогоплательщиками. В Минприроды, в свою очередь, добавили, что полностью оценить объемы поступлений пока нельзя, но «можно однозначно утверждать, что это будут серьезные цифры».

Реестр товаров

Минприроды в рамках реформы РОП хочет создать реестр товаров в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и введение запрета на продажу товаров, данных о которых нет в реестре. Информация нужна, чтобы контролировать уплату производителями экосбора для утилизации товаров.

При этом в ведомстве подчеркивают, что мусорная реформа не скажется на ассортименте товаров в магазинах — дефицита товаров и уменьшение их ассортимента в российских магазинах из-за введения новой концепции РОП не будет.

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