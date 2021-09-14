Украинка помешала полицейскому спасти кота из-за языка

В Хмельницкой области Украины местная жительница не дала полицейскому спасти кота из-за русского языка. Об этом сообщает НТВ.

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Женщина вызвала наряд и сообщила, что неизвестный выбросил животное с восьмого этажа. Однако услышав, что патрульный разговаривает на русском языке, она устроила скандал. Полицейский предложил оставить языковой спор и заняться делом, но жительница осталась непреклонна. В итоге страж порядка посоветовал украинке обратиться к его говорящим на украинском языке коллегам.

Об этом инциденте сообщалось ранее 14 сентября, однако подробности скандала выяснились только сейчас.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно нему, «мова» стала обязательной для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины признал соответствующие нормы законодательства правомерными и обязал владеть украинским языком всех граждан страны. В это же время профильный комитет Рады отклонил смягчающие закон поправки, которые предполагали отмену штрафов за его нарушение и возвращение русскоязычного образования.