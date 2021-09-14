В Раде пожаловались на кражу властями денег у пенсионеров

Депутат Рады, лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко пожаловался на кражу властями денег у пенсионеров. По его мнению, из-за перенесения индексации пенсий с марта на декабрь каждый пенсионер потерял минимум тысячу гривен (2700 рублей). Об этом он сказал в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24».

По его словам, то, что сейчас на Украине называют повышением пенсий, на самом деле является подачками. Ляшко считает, что реальное их повышение станет возможным только тогда, когда в стране будет совсем другая экономика. Пенсия называется накопительной, чтобы человек мог накапливать, а когда подавляющее большинство людей работают либо нелегально, либо получают копеечную зарплату, то и копить им нечего, отметил политик.

«Власть хвастается, что приняла изменения, чтобы с 1 марта индексировать пенсии. Так в 2017 году я как раз голосовал за этот закон об индексации. И не надо было никаких изменений, правительственным постановлением индексировали бы с 1 марта, если бы хотели. А так ничего не делали, несколько месяцев индексации украли у людей, минимум по тысяче гривен у каждого пенсионера. Обещали с 1 июля добавить пенсионерам по 500 гривен. Где обещанные добавки? Теперь перенесли на декабрь», — подытожил Ляшко.

Ранее стало известно, что в Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией и Харьковской областной прокуратурой разоблачила масштабное хищение бюджетных средств местными чиновниками. По данным правоохранителей, сотрудники пенсионного фонда вносили в базу данных недостоверные сведения о выплатах пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Затем злоумышленники без ведома пенсионеров оформляли банковские карточки и присваивали предназначенные для жителей Донбасса пенсионные выплаты.