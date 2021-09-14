Названо обладающее «эликсиром молодости» российское дерево

Российские ученые нашли в сибирской пихте полезные свойства, которые очищают организм человека от клеточного «мусора» и увеличивают продолжительность жизни, пишет РИА Новости.

Специалисты из научно-производственной компании «Инитиум-Фарм» и Института молекулярной биологии имени А. Н. Энгельгардта РАН провели мультиомиксное исследование комплексного воздействия терпенов на клетку и нашли «эликсир молодости». В больших количествах терпены содержатся в хвойных растениях, во многих эфирных маслах. Терпены — основной компонент смол и бальзамов. По информации ученых, обладающие терпенами хвойные деревья растут до четырех тысяч лет. Состав старого дерева ничем не отличаются от молодого.

Благодаря этим элементам запускается процесс аутофагии — естественный механизм утилизации «отходов» живой клетки, объяснили эксперты. Организм избавляется от поврежденных молекул, белков, органеллы, вирусов, которые перерабатываются в питательные вещества. Как отметили специалисты, в большинстве клеток аутофагия генетически отключена, словно находится в «спящем режиме», а воздействие сибирской пихты способно ее «включить».

Эксперименты показали, что терпены запускают процесс «очищения» клеток в организме уже через сутки. Аутофагию в клетках легких заметили даже при использовании терпенов в небольших концентрациях. «Организму легче восстанавливаться после различных инфекционных заболеваний, в том числе после коронавирусной инфекции и гриппа», — назвала полезные свойства руководитель научных проектов компании «Инитиум-Фарм» Фания Маганова. Она уверена, что группа российских ученых стоит на пороге открытия «эликсира молодости», который поможет значительно увеличить продолжительность жизни.

Ранее ученые заявили, что на срок жизни больше влияет генетическая предрасположенность, нежели внешние факторы, такие как стресс или питание.