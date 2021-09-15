Собаки и торты оказались популярнее климатического кризиса

Выражение «изменение климата» в 2020 году упоминалось в британских шоу 12,7 тысячи раз

В 2020 году на британском телевидении слова «торт» и «собака» оказались популярнее терминов, которые описывают климатический кризис. Об этом говорится в отчете экологической организации Albert, которая стремится побудить телеиндустрию сократить отходы, сообщает The Guardian.

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Эксперты проанализировали, сколько раз в 2020 году разные словосочетания упоминались в 400 тысячах программ, без учета выпуска новостей, на таких каналах, как BBC, Sky, ITV, Channel 4, Channel 5 и UKTV. Слово «собака» упоминали более 286,6 тысячи раз, «торт» — 133,4 тысячи раз, а «птицы» — около 98 тысяч раз. При этом выражению «изменение климата» досталось 12,7 тысячи упоминаний, а «биоразнообразию» — менее 1,7 тысячи.

Снижение числа упоминаний эксперты объяснили пандемией коронавируса, тема которой доминировала в СМИ. Телеканалы также часто включали повторы телепрограмм, так как не могли снимать новые из-за ограничений. Специалисты подчеркнули необходимость освещать вопрос изменений окружающей среды на телевидении.

«Телевизионная индустрия имеет решающее значение для борьбы с изменением климата. Каждый жанр и каждая программа могут сыграть свою роль. Это настолько важно, что, даже если просто упомянуть термин в мыльной опере, это будет иметь эффект», — заявила директор Albert Кэрис Тейлор.

Ранее в Великобритании нашли возможное решение проблемы изменения климата. Эксперты в сфере экологии посоветовали стране устанавливать больше живых изгородей. Насаждения способны защищать от наводнений и препятствовать попаданию вредных веществ в водоемы.