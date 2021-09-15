На Украине раскрыли детали оборонного бюджета на 2022 год

Кабинет министров Украины увеличит расходы на оборону из госбюджета страны на 2022 год

Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2022 год с дефицитом 3,5 процента ВВП. Детали распределения средств были раскрыты в ходе заседания правительства, трансляция которого доступна на YouTube.

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Согласно проекту, страна увеличит оборонные расходы: на сектор национальной безопасности и обороны в бюджете на следующий год предусмотрено 319,4 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов), что составит 5,95 процента ВВП. При этом Министерство обороны республики получит 131 миллиард гривен (около 4,9 миллиарда долларов).

Из общей суммы семь миллиардов гривен (около 263,1 миллиона долларов) будут направлены на выплаты служащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и программы развития вооружений, пять с половиной миллиардов гривен (около 207 миллионов долларов) потратят на покупку жилья участникам военных действий в Донбассе.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что в Вашингтоне приложат усилия для увеличения военной помощи Киеву. В частности, он пообещал, что в Конгрессе США будут содействовать увеличению потенциала украинских Военно-морского флота и противовоздушной обороны, а также поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривал дефицит на уровне 5,5 процента ВВП и расходы на безопасность и оборону в объеме 267 миллиардов гривен (около 9,19 миллиардов долларов).