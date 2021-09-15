Глава «Газпром нефти» оценил будущее нефтегазовой отрасли

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе своего выступления на Тюменском нефтегазовом форуме оценил будущее отрасли на фоне стремления западных стран снизить объем выбросов парниковых газов и достичь углеродно нейтральной экономики в ближайшие 30 лет. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению бизнесмена, переход к возобновляемым источникам энергии неизбежен, и точка невозврата, считает Дюков, уже пройдена. При этом, он отметил, что этот процесс займет немало времени, поскольку зависит от многих факторов, в том числе инерционных и технологических.

Дюков полагает, что до завершения энергоперехода нефтегазовым компаниям придется долгое время работать одновременно в двух энергетических укладах.

Ранее Bloomberg выразил мнение, что причиной энергетического кризиса в Европе стал хаотичный переход на возобновляемые источники для спасения планеты от глобального потепления. Из-за слабого ветра накопить достаточное количества энергии европейским странам не удалось, из-за чего они оказались вынуждены закупать ископаемое топливо по рекордно высокой цене, чтобы не остаться без света.