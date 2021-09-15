Молодежь по всему миру массово обеспокоилась одной проблемой

Исследование: 60 процентов молодых людей по всему миру обеспокоены изменением климата

Порядка 60 процентов молодых людей по всему миру сильно или чрезвычайно обеспокоены проблемой изменения климата, сообщает BBC News со ссылкой на исследование, проведенное университетом Бата в сотрудничестве с пятью другими вузами.

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В ходе соответствующего опроса, в котором участвовала молодежь из десяти разных стран, больше 45 процентов респондентов отметили, что мысли об изменении климата влияют на их повседневную жизнь. Три четверти из них сообщили, что в этой связи боятся за свое будущее. Больше половины (56 процентов) заявили, что человечество, по их мнению, обречено.

В исследовании приняли участие 10 тысяч человек в возрасте от 16 до 25 лет. Опрошенные массово пожаловались, что чувствуют себя обманутыми взрослыми и политиками. Власти стран недостаточно активно реагируют на изменение климата, констатировали респонденты.

Авторы исследования установили: хронический стресс, связанный с мыслями об изменении климата, увеличивает риск развития психических заболеваний и прочих проблем со здоровьем.

Ранее аналитический центр Chatham House в своем докладе сообщил, что при нынешней скорости сокращения выбросов углекислого газа шанс избежать дальнейших катастрофических последствий для человечества ничтожно мал. При недостаточно сильном сдерживании климатического кризиса его последствия станут критическими в ближайшие 20-30 лет.