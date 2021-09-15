Известный оператор раскрыл изнанку съемок рекламы

Известный российский оператор Роман Васьянов назвал рекламу «очень странным» бизнесом, который требует наличия «особой психики» у режиссера. Закулисье съемок он раскрыл в эфире подкаста актера и комика Сергея Мезенцева, запись их разговора доступна на YouTube.

Оператор отметил, что за свою карьеру он успел поработать с несколькими выдающимися режиссерами рекламы. «Они рождены с психикой, которая может справиться вот с этим безумием, которое творится там (на съемках — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Васьянов. По его словам, режиссеры не только справляются с давлением со стороны агентств и клиентов, но и успевают воплотить в рекламном ролике свое видение.

«Более того, когда ты работаешь с самыми крутыми и самыми занятыми рекламными режиссерами, есть такое ощущение, что им вообще ***** [наплевать]. Вот он с утра пришел, он вообще в гробу видал все это, и ты думаешь: "Боже мой, как мы это снимем, он же вообще". А в итоге получаются хорошие ролики», — рассказал Васьянов. Оператор добавил, что ему нравится снимать рекламу, так как там обычно нужно что-то конкретное: от него требуется просто хорошо сделать свою работу, после чего можно идти домой.

Васьянов снял более 300 рекламных роликов для брендов Pepsi, Philips, Puma и многих других. Также он работал над фильмами «Стиляги», «Отряд самоубийц» и «Тройная граница».