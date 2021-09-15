Жириновский обратился к татарским избирателям на турецком языке

Жириновский во время обращения к избирателям перепутал татарский и турецкий языки

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к татарским избирателям перепутал языки и заговорил на турецком. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал URA.RU.

«Я, пользуясь случаем, по-татарски обращаюсь ко всем жителям, знающим татарский язык в нашей стране», — сказал Жириновский.

После этого лидер ЛДПР начал говорить на турецком языке. Вначале он заявил о победе ЛДПР на выборах, после чего процитировал стихотворение турецкого поэта и журналиста Фикрета Тевфика, посвященное борьбе против эксплуататоров.

«Пришло время выборов. Кто победит? ЛДПР победит. Ешьте, пока не насытитесь, господа, пока не почувствуете отвращение, пока не взорветесь», — заявил на турецком Жириновский.

В свою очередь, глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин в эфире радио «Говорит Москва» отметил, что лидер партии исходил из родства этих языков. «Уверен, что все, кто говорит по-татарски, легко его поняли», — отметил Дюпин.

Ранее Жириновский «потерял» штаны во время своей речи на предвыборных дебатах. Председатель ЛДПР обрушился с критикой на тех, кто «устроил капитализм». Однако даже после того, как у парламентария сползли брюки, он продолжил говорить, поправляя одежду.

Фикрет Тевфик — турецкий поэт и журналист. Родился в 1868 году, творческую жизнь начал в с 15 лет. Он поддерживал младотурецкую революцию в Османской империи в 1908 году, целью которой было свергнуть султана Абдул-Хамида II и восстановить конституцию страны. Среди турецких поэтов он считается одним из немногих, кто свое творчество направлял на борьбу с врагами народа и культуры.