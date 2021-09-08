Пушкина поддержала идею дать женские названия улицам Петербурга

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала инициативу феминисток дать женские наименования некоторым улицам в Санкт-Петербурге. Свою позицию она объяснила в разговоре с «Газетой.Ru».

Пушкина назвала инициативу «отличной идеей», подчеркнув важность роли, которую в истории играли женщины. «Женщины-ученые, женщины-императрицы, женщины-литераторы, химики, физики, актрисы, балерины, певицы не раз круто поворачивали ход истории, науки и культуры. Женщины, которые опережали свое время, которыми мы восхищаемся, которым до сих пор стараемся подражать, — их имена должны быть увековечены», — заявила Пушкина.

Депутат высказалась по поводу недавней акции «Возвращенные имена», когда феминистки разместили на некоторых зданиях Санкт-Петербурга таблички с прежними названиями улиц. Малую Конюшенную улицу они вновь переименовали в честь революционерки Софьи Перовской, а 15-я линия Васильевского острова стала улицей Веры Слуцкой. Таким образом активистки хотели обратить внимание на «снижение видимости женского вклада в исторические процессы».

В ноябре 2020 года с идеей переименования улицы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил назвать Трехсвятскую улицу в Твери в честь российского певца Михаила Круга. В качестве образца Жириновский решил взять московский Арбат, где находится стена певца Виктора Цоя.