Девушка слишком поздно попала на очный прием к врачу и умерла от рака

Daily Mirror: британка не смогла вовремя попасть на очный прием к врачу и умерла от рака

Неизлечимо больная Джессика Брейди из английского города Стивенидж, графство Хартфордшир, слишком поздно попала на очный прием к врачу и умерла от рака печени четвертой стадии. Об этом сообщает Daily Mirror.

Во вторник, 14 сентября, мать 27-летней Брейди, Андреа, рассказала Комитету по здравоохранению и социальному обеспечению, что ее дочь не смогла вовремя попасть на очный прием, поскольку ей неоднократно отказывали после первых жалоб на боли в животе летом 2020 года. По ее словам, Брейди поставили диагноз «почечная инфекция» и прописали антибиотики без своевременного проведения диагностики и физического осмотра. Вскоре состояние британки ухудшилось, ей поменяли антибиотики и прописали стероиды.

Когда девушка сдала анализ крови, он показал высокий уровень D-димера, который может свидетельствовать о наличии раковых опухолей. Сбои в работе печени также подтвердились, но врачи решили подождать шесть недель и проследить динамику заболевания после начала лечения.

«Врачи не успели сложить кусочки паззла вместе, пока не стало слишком поздно: рак распространился по телу Джессики и перестал поддаваться лечению», — объяснила Андреа. После того, как Брейди обратилась в частную клинику и попала на очный прием к терапевту, у нее диагностировали рак легких, костей, позвоночника и печени четвертой стадии.

Британку в срочном порядке госпитализировали. Через три с половиной недели она умерла в больнице. Теперь родители Брейди требуют, чтобы в каждой клинике был специалист по онкологическим заболеваниям, для каждого пациента был выделен свой терапевт, регулярно проходящий курсы повышения квалификации, а также чтобы провели кампанию по охране здоровья населения, посвященную повышению осведомленности о раке среди молодых людей.

Виртуальные приемы стали особенно популярны в разгар пандемии, поскольку медики стремились снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции в поликлиниках и больницах. Согласно данным национальной службы здравоохранения Великобритании, только 57,2 процента приемов в июле были проведены лично.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии 28-летняя пациентка умерла из-за того, что врачи приняли симптомы ее неизлечимого заболевания за обычные жировики и слишком поздно начали лечение. У девушки диагностировали рак кожи.