Прятавшийся 40 лет в джунглях от войны вьетнамец вернулся к людям и умер от рака

Проживший 40 лет в джунглях 52-летний «Вьетнамский Тарзан» Хо Ван Ланг умер от рака печени через восемь лет жизни после возвращения в цивилизацию. Об этом сообщает Daily Mail.

В 1972 году американские самолеты разбомбили вьетнамскую деревню, в которой жил на тот момент двухлетний Хо Ван Ланг. В живых остались только он и его отец, Хо Ван Тхан. Они были вынуждены прятаться в джунглях, чтобы спастись от врагов. Так семья и прожила 40 лет, думая, что Вьетнамская война все еще не закончилась.

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Ланг никогда не видел часов и не знал о существовании электричества. Он представлял свою внешность только по отражению в реке и не умел считать дальше десяти. Он питался летучими мышами и «ел их, как оливки». За всю жизнь в джунглях, помимо отца, из людей Ланг видел только пять человек. Среди них не было ни одной женщины.

Отец Ланга был уверен, что вся его семья погибла, но однажды выяснилось, что еще один его сын, Хо Ван Чи, выжил и долгие годы искал отца и брата. В 2013 году он обнаружил их в лесу недалеко от поселения Ча Син в провинции Куанг Нгай и вернул в деревню.

Ланг прожил в цивилизации восемь лет. В 2015 году он познакомился с исследователем Альваро Церезо, на тот момент работавшим в компании, которая организовывала одиночные поездки на необитаемые острова. Мужчины подружились, и однажды Цезеро попросил Ланга обучить его выживанию в джунглях, куда они отправились на неделю. «Он был самым интересным человеком, которого я когда-либо встречал, и в то же время очень милым. Когда мы вместе выживали в джунглях, все, на что у меня уходили часы, он делал за секунды», — рассказал Церезо.

В понедельник, 6 сентября, Ланг скончался от рака печени. По мнению исследователя, возвращение в цивилизацию плохо отразилось на привыкшем к жизни в джунглях вьетнамце. Он стал питаться непривычной для себя пищей, есть полуфабрикаты и даже иногда пить алкоголь. «Мне очень грустно, что его больше нет с нами. Но для меня его смерть — это еще и освобождение, потому что я знаю, что он страдал в последние месяцы», — отметил Церезо.

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