Молдавия отказала в экстрадиции похищенного украинскими спецслужбами судьи Чауса

Суд в Молдавии отказал украинским правоохранителям в экстрадиции бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который был похищен спецслужбами из Кишинева, тайно вывезен на Украину и помещен под домашний арест. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката задержанного Александра Вишневого.

В 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за получение взятки в 150 тысяч долларов, которые он закопал в стеклянной банке в огороде. Но арестовать судью не получилось, так как он обладал неприкосновенностью.

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Позже Чаусу удалось бежать в Молдавию. Он обратился к властям республики за политическим убежищем, но получил отказ, законность которого подтвердил Верховный суд в марте 2021 года. Спустя месяц Чауса в центре Кишинева похитили несколько мужчин, предположительно, связанных с украинской разведкой. Юрист был насильно вывезен на родину в машине с дипломатическими номерами и помещен под домашний арест. Несмотря на это, правоохранители формально запросили экстрадицию обвиняемого.

Как отметил адвокат Чауса, решение об отказе в выдаче стало «неожиданным и для защиты, и для обвинения». Он отметил, что пока не ознакомился с текстом судебного вердикта, но пообещал опубликовать эту информацию позднее. «Посмотрим, какая мотивация, когда получим решение», — сказал Вишневый.

6 августа Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ завершили расследование в отношении дела Чауса о взятке. Правоохранители также объявили о публикации рассекреченных материалов следственных действий в отношении юриста. При этом сам бывший судья отказался от дачи любых показаний на этот счет.