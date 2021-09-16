Футболист «Челси» показал видео ограбления его дома во время матча с «Зенитом»

Футболист «Челси» Рис Джеймс поделился в Instagram видео, на котором грабят его дом

Английский защитник «Челси» Рис Джеймс опубликовал запись с камеры наблюдения, где запечатлено ограбление его дома. Пост доступен в Instagram спортсмена.

Злоумышленники проникли в дом футболиста во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом». Джеймс назвал преступников трусливыми. У игрока похитили сейф, где хранились его награды.

14 сентября «Зенит» уступил «Челси» в стартовом матче Лиги чемпионов. Лондонский клуб добился победы с минимальным счетом на своем поле.

21-летний Джеймс выступает за клуб с 2018-го. Он воспитанник академии «Челси». Защитник также по два раза выигрывал молодежную Премьер-лигу и Кубок Англии. Также в его активе победа на Евро U-19 в составе юношеской сборной Англии.