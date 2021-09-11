Стало известно о возможности для бразильцев из «Зенита» сыграть против «Челси»

Бразильцы Малком и Клаудиньо смогут сыграть за «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо не будут отстранены от ближайших матчей сине-бело-голубых. Об этом сообщается на сайте команды.

Источник сообщил, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) согласились отозвать требования о введении санкций в отношении футболистов. CBF потребовала снятия наказания, тем самым предоставив возможность бразильцам сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

О том, что Малком и Клаудиньо не смогут принять участие в матче против «Челси», стало известно 8 сентября. Мера была принята после жалобы со стороны руководства сборной Бразилии, куда игроки были вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Однако оба футболиста не отправились в расположение команды, получив сообщение от «Зенита» с призывом вернуться в Россию. В «Зените» посчитали, что ФИФА угрожает нарушениям спортивного принципа.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» должен пройти 14 сентября.