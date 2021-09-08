УЕФА высказался о запрете ФИФА на игру бразильцев из «Зенита» в матче с «Челси»

УЕФА заявил, что отстранение зенитовцев Малкома и Клаудиньо не входит в их компетенцию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался о запрете Международной федерации футбола (ФИФА) для бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо участвовать в матче группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Заявление организации приводит РИА Новости.

В УЕФА обратили внимание на то, что отстранение игроков связано с отборочными матчами чемпионата мира-2022, проводимыми под эгидой ФИФА. Представители организации заявили, что дисциплинарные вопросы, связанные с этими встречами, не входят в компетенцию УЕФА.

О том, что Малком и Клаудиньо не смогут принять участие в матче против «Челси», стало известно ранее 8 сентября. Мера была принята после жалобы со стороны руководства сборной Бразилии, куда игроки были вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Однако оба футболиста не отправились в расположение команды, получив сообщение от «Зенита» с призывом вернуться в Россию. В «Зените» посчитали, что ФИФА угрожает нарушениям спортивного принципа.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» должен пройти 14 сентября.