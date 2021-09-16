Китай анонсировал закупку крупной партии российских вертолетов Ка-52К

В Минобороны Китая готовы закупить у России 36 вертолетов Ка-52К для нужд ВМС НОАК

В Китае намерены закупить крупную партию из 36 ударных вертолетов Ка-52К для нужд военно-морских сил Народно-освободительной армии (ВМС НОАК). Об этом сообщает портал Avia.pro.

О желаниях Пекина стало известно после визита делегации Минобороны КНР на авиастроительное предприятие «Прогресс» в Приморском крае. Китайскую сторону привлекала возможность использования Ка-52К на десантных кораблях. К тому же китайцы отметили боевые качества вертолета, продемонстрированные в подавлении сирийских боевиков.

Также делегация КНР проявила интерес к российским истребителям-бомбардировщикам Су-34. Как отмечает Avia.pro в Китае намерены обсудить с Москвой крупные поставки этих боевых самолетов в собственные вооруженные силы. Речь идет об экспортной модификации Су-34.

Ранее в США назвали вертолет Ка-52 «Аллигатор» самым опасным ударным вертолетом в мире. Отмечается, что машина обладает хорошей грузоподъемностью и несет на себе внушительное тяжелое вооружение. Ка-52 способен поражать цели на больших расстояниях и имеет большую бесшумность полета, чем его зарубежные конкуренты.