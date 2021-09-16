Сбежавший преступник устал жить на пляже и добровольно сдался полиции

ABC Australia: сбежавший из тюрьмы 30 лет назад преступник сдался полиции в Австралии

В Австралии сбежавший из тюрьмы 30 лет назад преступник по имени Дарко Десик добровольно сдался полиции. Об этом сообщает cайт телеканала ABC Australia.

Осужденный за выращивание марихуаны на три с половиной года Десик сбежал из тюрьмы 1 августа 1992 года, через 13 месяцев отбывания наказания. Много лет беглеца безуспешно разыскивала полиция. Однажды появилась информация о том, что мужчина живет в Авалон-Бич, северном прибрежном пригороде Сиднея, работает строителем и получает зарплату наличными.

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Дексику едва хватало заработанных денег на аренду дома. После начала пандемии он лишился работы и вынужден был съехать. Беглецу пришлось жить и спать на пляже. Вскоре он устал от бродячей жизни и решил, что в тюрьме намного проще и приятнее.

Утром в воскресенье, 12 сентября, 64-летний Десик пришел в полицейский участок. Ему предъявили обвинение в побеге из-под стражи. 14 сентября он предстал перед судом, и ему отказали в освобождении под залог. Следующее заседание назначено на конец месяца.

Ранее сообщалось, что в Таиланде заключенный переоделся надзирателем и беспрепятственно ушел из тюрьмы. Сотрудники исправительного учреждения приняли его за сослуживца и не пытались остановить.