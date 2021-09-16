Лавров призвал находящихся за рубежом россиян голосовать на выборах в Госдуму

Глава МИД России Лавров призвал россиян из зарубежья голосовать на выборах в Госдуму

Глава Министерства иностранных дед России Сергей Лавров призвал граждан страны, живущих или находящихся за рубежом, голосовать на выборах в Государственную думу. Обращение опубликовано на сайте МИД.

«Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен», — подчеркнул дипломат. Он сообщил, что в дипмиссиях России за рубежом создано 348 избирательных участков и сформированы избирательные комиссии.

Также, по словам главы внешнеполитического ведомства, в странах, где есть места компактного проживания россиян, организованы выездное и досрочное голосование. Лавров отметил, что избирательный процесс организован по всем законам РФ и государств пребывания, с учетом необходимых эпидемиологических норм.

16 сентября МИД России объявил демарш Соединенным Штатам из-за вмешательства в выборы кандидатов в депутаты Государственной думы. Сообщалось, что демарш был продублирован в Госдепартамент и Совет национальной безопасности российским посольством в Вашингтоне.

Сергей Лавров — член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».