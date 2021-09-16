На Украине начали укреплять границу на случай войны с Россией

В Госпогранслужбе Украины рассказали об укреплении границ на случай войны с Россией

Украина начала проводить активное укрепление границы с Россией на случай начала войны. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничного ведомства, работы по возведению инфраструктуры для обеспечения безопасности страны ведутся комплексными инженерными группами на территории Сумской области. На участок границы уже стянута специальная военная техника, которая под надзором украинских пограничников начала рыть ров для дальнейшей установки оборонительных сооружений.

«Наравне с повышением пограничной безопасности фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что интегрированная система охраны границы будет основываться на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля.

Кроме того, пограничники сообщили об инвентаризации земельных участков шириной от 30 до 50 метров вдоль линии границы. Их будут использовать для содержания инженерно-технических и фортификационных объектов.

14 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent рассказал, что границы республики недостаточно защищены. Он отметил, что Киев вложил недостаточно средств в укрепление границ, и они остаются уязвимыми «для диверсантов и мигрантов» с территории России и Белоруссии.