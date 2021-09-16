В Дании пожизненно осужденным запретят романы по переписке

Минюст Дании запретит пожизненно осужденным преступникам контактировать с внешним миром с помощью социальных сетей и онлайн-знакомств. Об этом сообщает The Local Denmark.

По информации издания, ведомство подготовило законопроект, который лишит заключенных возможности заводить романы по переписке и рассказывать пользователям интернета о своих преступлениях. Новые правила коснутся осужденных, которых суд постановил содержать в тюрьме до тех пор, пока они продолжают представлять опасность для общества.

Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп (Nick Hækkerup) отметил, что на первые десять лет пребывания за решеткой преступникам, осужденным пожизненно, следует запретить заводить любовные и дружеские отношения. «В последние годы мы видели неприятные примеры заключенных, совершивших гнусные преступления, которые вступали в контакт с очень молодыми людьми, чтобы завоевать их сочувствие и внимание», — подчеркнул он. Консервативные партии страны уже поддержали законопроект.

В январе 2020-го стало известно, что датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, сексуальное насилие и расчленение шведской журналистки Ким Валль, женился на уроженке России Дженни Курпен. Супруги познакомились в социальной сети Facebook после того, как Мадсена отправили в тюрьму.