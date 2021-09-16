Уголовное дело против избившего хоккеиста Александра Паля прекращено

Прекращено уголовное дело против российского актера Александра Паля, весной избившего хоккеиста. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Пострадавший решил не выдвигать обвинения и отметил, что не имеет никаких претензий к звезде. 25-летний спортсмен заявил, что травмы получены из-за падения с высоты собственного роста.

25 апреля стало известно, что 32-летнего артиста задержали за избиение хоккеиста. Пострадавшим оказался игрок молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов. В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Позднее Паль объяснил полицейским причину конфликта. По словам звезды фильма «Горько!», спортсмен был нетрезв и пытался справить нужду рядом с автомобилем, в котором находились Александр Паль и его приятель Даниил Иванов. На замечание Антипов якобы не отреагировал, после чего началась драка. В результате конфликта хоккеист был госпитализирован в больницу имени Пирогова с переломом костей лица и ушибами.