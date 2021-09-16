Соседей дагестанской судьи возмутил самодельный пентхаус

Соседей мировой судьи в дагестанском городе Кизляр Виктории Васильевой возмутила пристройка, с помощью которой та расширила площадь своей квартиры. Жительница дома сообщила, что самодельный пентхаус был возведен незаконно — никто не давал на него согласия. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Пристройки у Виктории Васильевой две: одна снаружи дома, а другая занимает 30 процентов лестничной клетки в подъезде на третьем этаже. Также судье приписывают захват общей территории двора, где она устроила себе личную парковку. По словам Дианы Арушанян (она подала иск на Васильеву), расширение недвижимости мешает жителям дома проносить мебель даже в полностью разобранном виде и «нависает над головой», что может быть небезопасным. К тому же никто из соседей не подписывал заявку на реконструкцию.

Однако муж Васильевой утверждает обратное — якобы в 2019 году он подходил с протоколом к жильцам, и все из них дали согласие. При этом как минимум девять человек — в числе которых родители Арушанян — отрицают наличие их подписей в документе.

Арушанян обратилась в управление архитектуры города, где ей сообщили, что все необходимые документы на пристройку у Васильевой действительно есть. Но соседка судьи на этом не остановилась и решила проверить их подлинность в местной прокуратуре. «Прокуратура провела проверку и выявила множество нарушений законодательства. При просмотре материалов мы обнаружили в протоколе подделанные подписи за моих родителей и других собственников квартир в подъезде», — поделилась Диана Арушанян.

Квартира, которую незаконно расширила Виктория Васильева, принадлежит не ей, а ее сестре. В 2020 году Арушанян уже пыталась завести уголовное дело на мировую судью, но решение отменили. Сейчас жительница Кизляра подала повторный иск за незаконное возведение пристройки.

За несогласованную пристройку в России можно лишиться квартиры. Так произошло с жителем Улан-Удэ, который в 2018 году незаконно присоединил балкон к своей жилплощади. Когда после жалоб соседей расширение признали незаконным, мужчина не стал выполнять требования регуляторов — ни просить разрешения, ни сносить пристройку. В 2020 году Госстройжилнадзор направил иск в суд, после чего квартиру продали на торгах.