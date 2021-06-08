Строитель превратил дом в руины из-за конфликта с владельцем

Строитель из британского города Лестер превратил в руины дом, в котором ранее занимался ремонтом. Поводом для разрушений стал конфликт с владельцем постройки из-за оплаты, сообщает Leicestershire Live.

По словам хозяина, работы начались в феврале 2021 года. Строитель должен был возвести двухэтажную пристройку, сделать новую крышу и провести электропроводку. Владелец получил разрешение на проведение работ, и на участке установили строительные леса.

Однако между сторонами возник конфликт — заказчик отказался заплатить застройщику 3,5 тысячи фунтов стерлингов (около 360 тысяч рублей) и вскоре уехал в отпуск. Тогда недовольный рабочий решил разрушить то, что было сделано. У дома сломали крышу, а на участке разбросали обломки перекрытий и строительные материалы.

Собственник обратился в полицию, однако в правоохранительных органах отметили, что инцидент нельзя классифицировать как уголовное преступление. В свою очередь, соседи оказались недовольны беспорядком на улице и состоянием тротуара. Владелец планирует разобраться с ситуацией после возвращения из поездки. Он обратится к местным властям, чтобы привести дорогу в порядок.

В августе 2020 года житель Лондона вместе с помощниками забросал участок своего соседа мусором и другими вещами. Через забор полетели доски, мешки, старый матрас, кирпичи и многое другое. Владелец не проживал на территории и приехал проконтролировать ее состояние после того, как получил анонимное письмо с фотографиями, на которых было видно, что в его сад сваливают мусор и ненужные вещи.